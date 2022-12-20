俄襲基輔能源設施至少3地區斷電

俄軍周一凌晨再向烏克蘭首都基輔發動新一輪攻擊。烏軍表示，防空系統偵測到三十五架伊朗製無人機闖入基輔領空，軍方擊落其中三十架無人機。基輔州內有關鍵能源設施和一些房屋受損，州內至少三個地區因此遭到斷電。



這是俄羅斯繼大規模攻擊烏克蘭全國電網，相隔六天後再針對首都的能源設施施襲。烏克蘭總統澤連斯基周末才宣佈已恢復九百萬人的電力供應。從目前情況看來，俄羅斯並不希望烏克蘭人順利渡過冬天。



另一方面，俄羅斯總統普京昨前往明斯克與白俄羅斯總統盧卡申科會談，是普京自二○一九年以來首次到訪白俄。烏軍指出，普京此行目的是與白俄討論進一步聯手向烏克蘭發動地面攻勢。