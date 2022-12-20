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美股中段升48點

2022-12-20 列印
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美滙反彈及債息上揚，美股初段個別發展，杜指中段報三二九六九點，升四十八點；納指則報一○六二七點，跌七十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點九港元，跌零點○五港元；騰訊則見三百一十七點九九港元，跌二點四一港元。
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