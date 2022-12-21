﻿阿根廷國家隊凱旋回國﻿

■隊長美斯捧大力神盃下機。

阿根廷國家足球隊在今屆卡塔爾世界盃奪冠後周二凌晨凱旋回國。隊長美斯捧着大力神盃帶領隊員從專機步出，行過紅地氈再坐上接駁的開篷巴士，沿路成千上萬阿根廷民眾歡呼迎接。搖滾樂隊La Mosca在機場演奏阿根廷球迷的一首非官方流行曲《Muchachos》，以歡迎球員回家。此曲原本是樂隊的一首舊歌，不過經一位熱情球迷重新改編後，便成為今年世界盃的爆紅音樂。改編歌詞提到，阿根廷是孕育馬勒當拿和美斯的土地，想要阿根廷成為世界冠軍。阿根廷踢出一場歷史性漂亮勝仗，民眾半夜湧上街頭只為看一眼他們的英雄凱旋回歸。接載球員的巴士開回阿根廷足球總會時，包括美斯在內大家都唱着改編的《Muchachos》。巴士徐徐駛過人群，大街半夜裏亮起一片代表阿根廷國旗的藍白顏色，人們不斷揮舞國旗，又嘗試靠近巴士親近球員。阿根廷政府周一下午緊急宣佈將周二定為法定假日，讓國民與國家隊共同慶祝這件盛事。休息一晚後，教練史卡朗尼將帶領隊員乘坐大巴，從阿根廷足球總會駛往首都布宜諾斯艾利斯，最終停在方尖碑舉辦慶祝活動。由於不希望喜悅被政治化，國家隊尚未確定是否與總統費爾南德斯會面，政府強調尊重教練和球員的想法。美斯勇奪世盃冠軍後成為全球焦點，他在Instagram發佈親吻大力神盃的照片獲五千五百萬人讚好，成為平台史上最多讚好的帖文。美斯日後去向亦是關注焦點，他季尾將會與巴黎聖日耳門約滿，據報舊東家巴塞隆拿有意力邀他回巢踢至收山。