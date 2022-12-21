任睇No.1
  • 16º
  • 59%
  • 2022年12月21日 星期三
熱門： 通關世界盃2022綠置居工展會港鐵

日報新聞 > 國際

美股中段升128點

2022-12-21 列印
Previous Next

美股開市反復靠穩，初段偏軟。杜指中段報三二八八○點，升一百二十八點；納指則報一○五七三點，升二十七點。滙控美國預託證券價格見四十七點六三港元，升零點八八港元；騰訊則見三百零七點九三港元，跌一點四七港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd