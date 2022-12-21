筆者本身並不喜歡「追馬」，理性方面亦不認同此做法。無論最初選一匹馬的原因是甚麼，當牠在陣上發揮無誤而又沒預期中的表現時，其實某程度上可以說是揀錯馬，若然之後繼續追捧，其實只是感性上不服輸。不過若要成功...

2022-12-21