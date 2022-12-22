美國加州北部6.4級地震

美國加州北部周二發生六點四級強烈地震，災情造成至少兩人死亡，十二人受傷。受災地區有道路和房屋損毀，約七萬名居民受停電影響。



地震發生在當地時間周二凌晨約兩時半，震央位於洪堡縣芬代爾鎮附近，震源深度約十六公里。不少居民在睡夢中驚醒，美國地質調查局接獲三千五百多人報告稱感受到地震，之後再有十多次餘震。



震區是遠離城市人煙稀少的社區，由於經常發生地震，居民都習以為常，但今次地震比以往強烈。官員表示，兩名死者分別是八十三歲和七十二歲的長者，他們在地震時出現緊急醫療狀況，因未得到及時護理而證實不治。



加州州長紐森宣佈進入州緊急狀態，以全力支援洪堡縣應對災情，並指示所有部門採取必要的適當行動協助當地社區。