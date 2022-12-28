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美股中段跌87點

2022-12-28 列印
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杜指中段報三三一一六點，跌八十七點；納指則報一○三六二點，跌一百三十五點。滙控美國預託證券價格見四十八點三港元，升零點四零港元；騰訊則見三百二十七港元，升六點八零港元。
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