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迷因Doge驚傳病危　 網友紛紛打氣

2022-12-29 列印
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網上一張柴犬雙腳交叉，一臉得意的「Doge」迷因圖十分流行。


來自日本的柴犬Kabosu在上月度過十七歲生日，當時模樣十分健康，最近卻驚傳病危。

全球粉絲紛紛留言打氣，祈禱在Kabosu身上發生奇蹟，早日康復。
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