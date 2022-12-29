迷因Doge驚傳病危　 網友紛紛打氣

筆者常告誡自己不要太容易被一些下游馬房的戰馬吸引，雖然此類馬會偏好分，但馬房成績低沉總有其原因，長追得不償失。然而，何良馬房上季雖經歷了不達標的挫折，但今季明顯反彈，而最值得讚揚是鬥志極佳，捧其戰馬根...

2022-12-28