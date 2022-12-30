南韓隧道大火

釀6死29傷慘劇

南韓京畿道果川市高速公路一條隔音隧道，昨午兩車相撞引發大火，造成至少六人死亡及二十九人受傷。



大火發生在昨午一時許，《韓聯社》報道，京畿道果川市高速公路一條隧道疑因一輛巴士和貨車相撞，貨車隨即起火，火勢迅速蔓延至整條隧道，至少有六人死亡，二十九名傷者中有三人傷勢較重，有臉部燒燙傷等，其餘二十六人則是吸入濃煙嗆傷。現場火勢至下午三時半已基本撲滅，傷亡數字恐會進一步攀升。