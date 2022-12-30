球王比利癌症惡化

已留院一個月

八十二歲的巴西球王比利早前因癌症惡化，在聖保羅的醫院留醫已經一個月。他的女兒在社交網站發文表示，比利家庭正經歷難以言喻的時刻，有時候感到悲傷及失望，他們從中學會了互相扶持。



她又感謝醫護人員，指知道能在醫院內度過聖誕是一種特權，又稱讚醫護人員親切且能幹。比利去年九月曾切除結腸腫瘤，一直要接受化療。他上月二十九日因呼吸道感染再入院，醫院早前指比利病情惡化，但過去一個星期，院方沒再公佈比利的病情。



比利被視為有史以來最偉大的足球員，他曾在一九五八年、六二年和七〇年贏得三屆世界盃冠軍。