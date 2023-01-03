教宗本篤十六世 精神遺囑祈求寬恕「過錯」

榮休教宗本篤十六世上周六與世長辭後，梵蒂岡教廷周日代他發表一封「精神遺囑」，就他生前所犯的「過錯」，祈求寬恕。



教廷公開的遺囑，包括一封二○○六年的信件，上面有本篤十六世的遺言。他在信中感謝上帝在他一生中一直好好地引領他，並感謝父母在「困難的時候」給予他生命。



他對自己「在任何情況下所犯過的錯」，真誠祈求寬恕。在信中的結尾，他再次談到雖然自己有犯過罪和有缺點，但他仍然謙卑地請求上帝，希望在他上天堂的時候會歡迎他。本篤十六世的遺體，已移送梵蒂岡聖伯多祿大教堂，讓公眾瞻仰，大批民眾在場外排隊。