日皇室賀新年活動 愛子公主首亮相

日本皇室每年一月二日會舉行「新年一般參賀」活動，開放皇居予民眾前往賀年。為了防疫，活動參與者是從事先申請的民眾當中抽選出約九千六百人。活動上午舉行三場、下午三場，共六場，每場約一千六百人參加。
皇室主要成員會站在皇宮長和殿的陽台接受民眾賀年。昨日首場參賀活動，皇室主要成員十七人當中有十五人出席，包括上皇明仁夫婦以及日皇德仁一家三口，其中愛子公主是歷來首次出席。而悠仁親王則因尚未成年，沒有在大眾面前出現。
通關在即，內地疫情未退，一旦內地客重來，料他們將搜購退燒、抗流感等藥物，或觸發新一輪搶藥潮。過去三年陷入低潮的藥房業，近日呈起死回生之勢。有地產代理稱，上水、元朗、尖沙咀空舖的查詢數字回升。藥房業人士...
2023-01-03
日防衞省表示，首次監測到「無偵-7」無人機在日本周邊出現，是至今監測到的第四種解放軍無人機。防衞省指，前日在沖繩附近上空發現中國「無偵-7」無人偵察機，日本航空自衞隊戰機緊急起飛應對。該架「無偵-7」...
2023-01-03
兩架直升機昨日在澳洲黃金海岸一個沙灘上空相撞，造成四人死亡，多人受傷，其中三人重傷。事發在當地下午約兩時，一架直升機在海灘降落時，與另一架正起飛的直升機相撞，傳出巨響。其中一架機反轉垂直墜毀，另一架印...
2023-01-03
恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近期表現理想，昨天單日錄得6宗成交；元旦3天長假期，項目則連沽16伙，成為眾盤之冠。ONE INNOVALE-Cabanna昨日售出的4伙，售價最高為E...
2023-01-03
2022年美股最後一個交易日，3大指數及中概股均向下，今日港股迎來2023年首個交易日，或會受外圍環境波動、內地疫情影響。不過，有分析指港股今日或會高開及突破2萬點大關，惟仍要視乎成交金額能否配合；另...
2023-01-03
二○二三年踏入第三日，英超就上演榜首阿仙奴主場硬撼三哥紐卡素的前列大戰。同時最近入球和助攻兩不誤的槍手中場馬田奧迪加特，亦會和過去十輪聯賽狂轟八球的喜鵲進攻中場米基爾阿米朗正面交鋒，合演一場新年中場大...
2023-01-03
《2022年度叱咤樂壇頒獎典禮》前晚圓滿結束，MIRROR首奪組合金獎，及冧莊觀眾票選的「我最喜愛的組合」獎，連同成員個人獎項合共奪得八個獎項。腳傷未瘉的姜濤脹爆現身，他坦言現在不敢上磅，問到公司有否...
2023-01-03
社會各界期望通關，終在一月八日實現，但近期內地和本港的疫情均處於升溫狀態，通關帶來的挑戰不少，但只要沒有出現新變種病毒，以目前本港築起的社會抗疫屏障，再出現大量重症的機會不大，反而各界需要提前部署，提...
2023-01-03
新的一年，大家都會希望能盡快打響頭炮，贏多贏少反屬次要，意頭最重要也。如果今日要揀一匹開年馬，我屬意第四場四班一二○○米的「勝利才子」，前仗季內初出跑同程，一席第三水準極高，因頭二馬「步大威猛」再出再...
2023-01-01