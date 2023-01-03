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日皇室賀新年活動 愛子公主首亮相

2023-01-03 列印
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因新冠疫情停辦了三年的日本皇室新年參賀活動，昨早在東京都的皇居舉行，日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子公主首度參加。

日本皇室每年一月二日會舉行「新年一般參賀」活動，開放皇居予民眾前往賀年。為了防疫，活動參與者是從事先申請的民眾當中抽選出約九千六百人。活動上午舉行三場、下午三場，共六場，每場約一千六百人參加。

皇室主要成員會站在皇宮長和殿的陽台接受民眾賀年。昨日首場參賀活動，皇室主要成員十七人當中有十五人出席，包括上皇明仁夫婦以及日皇德仁一家三口，其中愛子公主是歷來首次出席。而悠仁親王則因尚未成年，沒有在大眾面前出現。
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