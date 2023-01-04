哈里：想要回父親及哥哥

Netflix上月播出英國哈里王子和夫人梅根的紀錄片，大爆皇室是非後，哈里本周再分別接受英、美兩個電視台訪問。在預告片中，哈里表明：他想「要回」自己的父親（英皇查理斯三世）和哥哥（皇儲威廉王子），又說他希望有「一個家庭」，而不是要「一個機構」。



哈里王子頻頻接受媒體訪問，被指顯然是要為本月十日出版的回憶錄《Spare》宣傳。其中一個安排訪問他的電視台英國 ITV 播出預告片，哈里談到自己與父親和哥哥的關係，說：「我希望要回父親，希望要回哥哥。我從來沒有這麼需要過。」



哈里另外又接受美國哥倫比亞公司《六十分鐘》節目訪問，這是他首次為了宣傳新書而接受美國電視台訪問。