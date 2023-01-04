法免費供應避孕套

踏入新一年後，法國政府推行一項新福利，在全國各地藥房內為所有二十六歲或以下的國民免費供應避孕套，目的是防止性病傳播。



總統馬克龍的政府早已於上月公佈這項政策，由今年一月一日起在藥房派發免費避孕套。這項政策原本的對象的十八至二十五歲人士，但其後放寬年齡限制，連未成年者也可以領取。馬克龍說：「性病個案在年輕人群體內正在上升。正是這個原因，我們正發起一場小型革命，作出預防。」



根據法國衞生部提供的資料，國內一些性病檢驗中心和一些學校的醫療中心內，已經放置避孕套，給有需要的人免費領取。至於二十六歲或以上的國民，只要出示醫生處方，購買避孕套後可以申請退款。