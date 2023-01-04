俄東部陣地遇襲63兵陣亡

俄羅斯國防部證實俄軍控制的烏克蘭東部頓涅茨克區馬克耶夫卡，於上周六遭受最少四枚火箭射擊，導致一座軍火庫和軍營爆炸和大火，有六十三名俄兵陣亡。這是自從烏克蘭戰事於去年二月底爆發以來，俄軍其中一場最慘烈戰役。



消息傳出後，俄羅斯國內許多人大感憤怒，一些民族主義者和激進網民留言，指責軍事指揮官失職，遇襲地方存放了大量彈藥和爆炸品，竟沒有防範，要求總統普京把他們革職。



俄羅斯國防部指四枚由美製「海馬斯」系統發射的火箭當天攻擊馬克耶夫卡。其中兩枚被俄軍擊落，另兩枚擊中了市內一所學校改建而成的臨時軍營，造成嚴重破壞和死傷。