俄東部陣地遇襲63兵陣亡

消息傳出後，俄羅斯國內許多人大感憤怒，一些民族主義者和激進網民留言，指責軍事指揮官失職，遇襲地方存放了大量彈藥和爆炸品，竟沒有防範，要求總統普京把他們革職。
俄羅斯國防部指四枚由美製「海馬斯」系統發射的火箭當天攻擊馬克耶夫卡。其中兩枚被俄軍擊落，另兩枚擊中了市內一所學校改建而成的臨時軍營，造成嚴重破壞和死傷。
人稱大劉的劉鑾雄早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）在銅鑼灣皇室堡現身，是二人情斷八年後首次，有人揣測二人是否舊情復熾，為此大劉日前特別發聲明，澄清未與呂麗君復合，又透露對方有困難有事相求，昨天他親...
2023-01-04
中方批言論不負責任美國太空總署局長納爾遜說如中國太空人登陸月球、在月球建立根據地，中國將試圖控制月球表面資源最豐富的地點，甚至不讓美國進入。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇批評美方官員言論不負責任，歪曲...
2023-01-04
巴西傳奇球王比利不敵癌魔於上周四離世，享年八十二歲。比利的職業足球員生涯中大部份時間效力的球會山度士，在東南部城市桑托斯的維拉貝爾米羅運動場內，為比利舉行二十四小時遺體告別及守靈儀式，以萬計球迷排長龍...
2023-01-04
踏入2023年僅數天，新盤頻現大手購貨個案，信和與中電集團合作發展的何文田超級豪宅St.George's Mansions連沽3伙，涉資逾2.76億。St.George's Man...
2023-01-04
港股在2023年首個交易日低開210點後，一度跌近500點，但人民幣走強，加上內地A股走勢靠穩，恒指由跌轉升，並一舉收復2萬關，全日收報20145點，升363點，創逾4個月高位，成交金額增至1206億...
2023-01-04
孫興民將世界盃時的低迷表現帶回熱刺，過去兩輪英超踢足九十分鐘毫無表現，上仗不敵阿士東維拉踢到扔面罩亦無改善，被領隊干地點名批評。今晚聯賽作客水晶宮，此子背負巨大壓力之際，幸好有合作無間的攻擊拍檔古路施...
2023-01-04
劉鑾雄（大劉）早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）在銅鑼灣皇室堡，是二人情斷八年後首次現身，有人揣測二人是否舊情復熾，為此大劉早前特別以聲明，列六點作出澄清，昨日更特別召開記者會親身回應事件，除了與...
2023-01-04
新年伊始，財政司司長陳茂波昨天在報章撰文，文中一個重點是說好香港故事，強調要「對外積極說好香港故事，政府會大力推動國際盛事在港舉行，包括今年十一月舉行規模比上一次更大的國際金融峰會。由財政司司長領導的...
2023-01-04
第七場四班一○○○米。此場隔晚大熱門是「至尊高飛」，而且是不足兩倍的一面倒大熱。無疑，此駒最近兩仗都是蝕了轉彎走外疊而表現好，今仗檔佳且有潘頓之助，三甲機會的確樂觀。但也要留意，「至尊高飛」近兩仗都負...
2023-01-04