歐洲多國冬季

破紀錄溫暖

全球暖化加劇，歐洲今年冬季較以往溫暖，包括荷蘭、捷克、丹麥等最少八個國家，氣溫打破以往同期紀錄。西班牙北部城市畢爾包更錄得二十五點一度，較以往同期平均高十度，相當於以往七月夏天時的平均氣溫。瑞士、法國等國家則有滑雪場因為「唔夠雪」而關閉。



英國《每日郵報》報道，歐洲多個國家錄得破紀錄的除夕或元旦日高溫，瑞士和法國等多處錄得十五至二十度，令滑雪勝地受影響，滑雪場「唔夠雪」被迫關閉，遊客要到較高海拔滑雪場才可以滑雪，其中法國有逾半滑雪場須關閉。