《Spare》預定下周二出版 哈里驚爆被威廉毆打

英國哈里王子的自傳《Spare》預定下周二出版，書中勢揭露皇室更多內幕，令外界高度關注。據報他在自傳中驚爆，曾因妻子梅根的問題與哥哥威廉王子爭執，遭惱火的哥哥抓着衣領，扯掉頸鏈，打倒在地。



哈里憶述事發於一九年，地點是倫敦的家中，當威廉抵達當時哈里居住的肯辛頓宮範圍內的諾丁漢別墅時，威廉已經「火冒三丈」。



哈里指，威廉當時形容梅根「難搞」、「粗魯無禮」，「令人厭煩不快」。面對威廉對梅根的批評，哈里反駁說這是模仿新聞報道，對梅根的「鸚鵡學舌」式說法。後來兩人愈吵愈激，直到威廉抓住哈里的衣領，扯掉其頸鏈，並把哈里打倒地上為止。



這次衝突導致他背部明顯受傷，而這不過是回憶錄中眾多驚人的場景之一。隨著回憶錄下周在全球發行，很可能會嚴重激怒英國皇室。