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「母親神反應救回孩子」短片瘋傳

2023-01-06 列印
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一段驚險萬分的「母親神反應救回孩子」短片於Twitter等社交媒體瘋傳。網傳影片中一名母親拖着他的小孩走出升降機，就在媽媽等待應門拿手機在講話期間，孩子走到樓梯間的護欄前蹲了下來，原來護欄已經損毀，結果不慎跌了出去，電光石火之間，媽媽一個飛撲剛好抓住了孩子的一隻腳。

一同走出升降機的疑似外送員的男子也即時衝下樓梯間，準備作出應變。此時，辦公室的工作人員得知後也衝出來協助這位母親將孩子拉上來，孩子幸好撿回一命。事件曝光後，網民質疑為何這個母親忙着講電話，但幸最終救回孩子。
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