東京豐洲市場新年首拍 藍鰭吞拿212萬成交創新高

這場新年首拍當地時間清晨五時過後舉行，最後由東京銀座小野寺壽司與中盤商山幸聯手，用三千六百零四萬日圓最高價標下新年第一尾藍鰭吞拿，今年價格較去年高出近二千萬日圓，是新冠疫情爆發以來最高價。
二○一九年新年首拍藍鰭吞拿曾以三億三千三百六十萬日圓天價創歷史新高，但之後受到疫情影響，二○二一年成交價跌至二千零八十四萬日圓，到去年甚至只剩一千六百八十八萬日圓。
豐洲市場是東京的公設批發市場，位於東京灣人工島豐洲，二○一八年十月由築地市場場內市場搬遷至此，也繼承築地原為全世界營運規模最大魚市場的地位。
港人期盼近三年，周日（一月八日）起終於可以與內地免檢疫通關。行政長官李家超宣佈首階段安排，每日「北上」及「南下」人數分別為六萬，高於較早前盛傳的三至五萬，且香港居民從內地返港不限人數，內地人由本港北返...
2023-01-06
春節臨近，加上防疫措施放寬，不少民工及市民今年終於可以回鄉與家人團圓度歲。昨日開始內地旅客可以購買農曆年廿八的火車票，在年廿八當日由北京前往石家莊、鄭州、武漢等地區的火車票，幾乎甫開售即被「秒殺」售罄...
2023-01-06
英國哈里王子的自傳《Spare》預定下周二出版，書中勢揭露皇室更多內幕，令外界高度關注。據報他在自傳中驚爆，曾因妻子梅根的問題與哥哥威廉王子爭執，遭惱火的哥哥抓着衣領，扯掉頸鏈，打倒在地。哈里憶述事發...
2023-01-06
受到內地通關在即效應帶動，恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近月交投急增，項目昨日新增成交，一個1房戶以呎價1.38萬售出，項目在本月僅5天已累售18伙，套現近7800萬。粉嶺ONE I...
2023-01-06
港股踏入2023年錄三連升，恒指高開502點後，受財新服務業PMI勝預期刺激，升幅曾擴至603點，高見21396點，創去年7月11日以來高位，但其後升幅收窄，最終收報21052點，升259點；國指收報...
2023-01-06
曼聯提早與C朗拿度解約後，鋒線出現空缺，他們已有短、中、長線的應對方案。短期就是由腳風大順的鋒將拉舒福特頂上，今晚英格蘭足總盃第三圈主場鬥愛華頓由他繼續領銜攻堅；中期則是借用箭頭效力到季尾，據報他們已...
2023-01-06
黎耀祥在劇集《輕‧功》中飾演較真實年齡大的退休武師，要承受老伴離世的悲痛。58歲的祥哥唔忌諱，坦言似預演人生下半場，又指老婆梁耀蓮（Julia）晚晚睇到喊，更跟他說：「畀你早走喇，因為將來得返你一個人...
2023-01-06
「香港樂壇教父」顧嘉煇與世長辭，牽動不少港人的心。上世紀七、八十年代顧嘉煇創作多首經典金曲，配合鬼才黃霑的填詞，反映了一個時代的情壞，陪伴不少人成長。大師一去，令人惋惜，也教人緬懷，香港流行歌曲文化的...
2023-01-06
不少馬房昨朝都安排馬匹在大圈試跑，包括希、容、蔡、文廄，勇馬相當之多。現將所見報道如下：「一代天嬌」戴頭罩由蘇兆輝跳一段，力度愈見充裕，走勢硬朗，狀態極速到位。「跑得寶寶」戴頭罩由副練跳一段，神閒氣定...
2023-01-05