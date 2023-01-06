東京豐洲市場新年首拍 藍鰭吞拿212萬成交創新高

日本東京豐洲市場昨日舉行新年首度拍賣，來自青森縣大間港的二百一十二公斤重藍鰭吞拿，以三千六百零四萬日圓（二百一十二萬八千六百港元）成交，創新冠疫情爆發以來新高價。買家和市場相關人士祈願從新冠疫情中復甦和生意興隆。

這場新年首拍當地時間清晨五時過後舉行，最後由東京銀座小野寺壽司與中盤商山幸聯手，用三千六百零四萬日圓最高價標下新年第一尾藍鰭吞拿，今年價格較去年高出近二千萬日圓，是新冠疫情爆發以來最高價。



二○一九年新年首拍藍鰭吞拿曾以三億三千三百六十萬日圓天價創歷史新高，但之後受到疫情影響，二○二一年成交價跌至二千零八十四萬日圓，到去年甚至只剩一千六百八十八萬日圓。



豐洲市場是東京的公設批發市場，位於東京灣人工島豐洲，二○一八年十月由築地市場場內市場搬遷至此，也繼承築地原為全世界營運規模最大魚市場的地位。