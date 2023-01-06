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英國歸還熊貓「陽光」、「甜甜」

2023-01-06 列印
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英國蘇格蘭愛丁堡動物園表示，向中國租借的兩隻大熊貓「陽光」及「甜甜」，將於今年歸還中國。

外媒指「陽光」及「甜甜」是在一一年十二月抵達愛丁堡，原本租借滿十年後必須歸還給中國，但因新冠疫情延長了兩年，即今年到期。園方證實，牠們可能最快於今年十月底離開英國。愛丁堡動物園曾八次為「陽光」及「甜甜」人工受孕，均失敗告終。
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