本篤十六世葬禮於聖伯多祿廣場舉行

天主教榮休教宗本篤十六世的葬禮，昨日在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行，由現任教宗方濟各主持彌撒，由於他並非在位教宗，聖伯多祿大教堂不會為他敲鐘。喪禮儀式雖有所更改和簡化，仍以在位教宗規格為基本，例如棺柩覆上大披肩，擺放本篤十六世出任教宗八年間鑄造的硬幣、徽章，還有一支內藏以拉丁文闡述其任內事迹的密封鉛管。



官式弔唁代表團僅限於來自意大利和本篤十六世原籍德國，其餘外國政要以私人名義列席，包括西班牙與比利時的皇室成員等。儀式結束後，本篤十六世的靈柩會套入一個鋅製的棺內，再放入另一個木製外槨，最後葬在教堂地下墓室。



本篤十六世在上星期六去世，終年九十五歲。梵蒂岡公佈過去三日的公眾弔唁儀式，有近二十萬人進入大教堂作最後致意。