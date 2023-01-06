南韓：北韓無人機曾闖總統府禁飛區

南韓軍方改口承認上月底北韓無人機闖入領空期間，曾一度飛入總統府的禁飛區。軍方早前曾否認無人機進入禁飛區。



報道指軍方以秒為單位，重新分析無人機的飛行軌跡後，確認總統府禁飛區防線被突破，推算有關無人機經漢江中立水域上空越界侵犯南韓領空，之後沿着漢江南下，在首爾上空盤旋一小時左右。



其中一架無人機，曾闖入以龍山總統府和國防部大樓為核心的禁飛區，但軍方消息人士強調只是擦邊飛過禁飛區，與總統府有一定的距離。