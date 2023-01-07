美眾議長選舉難產 破164年來紀錄

美國眾議院議長選舉亂局持續，經過三天共十一輪投票，共和黨領袖麥卡錫（見圖）仍遭黨內強硬派反對，都未能順利達到過半數票數的當選門檻。今次共和黨內強硬派立場堅定，甚至有人提名前總統特朗普擔任眾議院議長。這是由一八五九年至今，一百六十四年來歷時最長的一次眾議長選舉僵局，導致眾議院新科議員無法宣誓就職，眾議院議事無法進行。



在周四的第十輪投票中，共和黨強硬派推出兩名候選人攪局，結果麥卡錫取得二百票，未能達到當選門檻，十輪苦戰仍未選出眾議長，創下一百六十四年以來新紀錄。



在稍事休息後，眾院展開第十一輪投票，麥卡錫仍未能成功當選，慘吞第十一敗，第十一輪投票後，眾院決定休會至美東時間周五中午再就議長選舉進行表決。