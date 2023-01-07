另外，美、德兩國將運交步兵戰車給烏克蘭，加強對基輔當局擊退俄軍的軍事支援。美國將提供烏克蘭布拉德利步兵戰車，德國則會提供貂鼠式步兵戰車及一套愛國者防空導彈系統。
拒俄停戰提議 烏克蘭斥虛僞
另外，美、德兩國將運交步兵戰車給烏克蘭，加強對基輔當局擊退俄軍的軍事支援。美國將提供烏克蘭布拉德利步兵戰車，德國則會提供貂鼠式步兵戰車及一套愛國者防空導彈系統。
脫罪返港三漁民菲涉藏毒囚終身脫罪返港
四名港人在二〇一六年涉嫌在菲律賓一艘漁船上藏毒及製毒被捕，一八年被當地法庭判處藏毒罪成，判終身監禁。他們一直堅稱無辜及提出上訴，其中三人去年二月上訴得直但一直被扣留當地，苦等逾十月，昨日終於返港，趕及...
2023-01-07
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解放軍：動向盡在掌握 美驅逐艦鍾雲號通過台海
美國海軍第七艦隊發表聲明，美國海軍神盾級導彈驅逐艦鍾雲號前日例行性通過台灣海峽。聲明強調，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。這是今年美國第一艘進入台灣海峽的軍艦。解放軍東部戰區昨日回應...
2023-01-07
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槍聲不斷民航機中彈 墨國拘毒梟之子惹激戰
墨西哥當局在美國總統拜登到訪前，在錫那羅亞洲庫利亞坎市採取行動，逮捕大毒梟「矮子」古茲曼的兒子奧維迪奧，隨即引發幫派反彈，結果觸發當地連串暴力襲擊事件。市內傳出連串槍聲，有民航客機機身中彈，乘客縮在機...
2023-01-07
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雅麗居3房複式享市景
名校網一直是廿四孝父母置業的重要考慮，今次精選的雅麗居，位於小學34校網內，市場正有罕有複式單位放售，實用面積1114方呎，3房1套設計，全屋裝潢簡潔，大廳設多扇近落地玻璃窗，飽覽區內開揚景致。雅麗居...
2023-01-07
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恒指跌60點失21000關
恒指本周3日累升1271點後，昨日輕微回吐60點，收報20991點，失守21000關，結束3連升，大市成交1482億元。以一周計，恒指累升1210點，連升3周。消息指，中國金融監管部門計劃階段性放寬針...
2023-01-07
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拋開世盃傷痛 老「馬」欺耆英
效力皇家馬德里十四年的三十五歲前鋒賓施馬，是歐洲球壇著名的沙場老將，但這名法國射手今晚西甲作客維拉利爾居然面對兩位更資深的前輩，分別是年長兩歲的中堅艾比奧爾以及四十歲門將連拿。適逢此子已將世界盃被棄用...
2023-01-07
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非「親生女」爭獎蝕底 願賣身TVB15年 51歲江美儀 提議設雙視后：同鮑姐一齊拎
51歲的江美儀憑台慶劇《下流上車族》內「度縮」車太晉身「最佳女主角」十強，跟「影后」鮑起靜（鮑姐）、「民選視后」陳煒及「當紥姐仔」陳瀅拗手瓜。轉投TVB 13年的美儀，恨攞「視后」恨到出晒口：「學祥哥...
2023-01-07
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李純恩 - 香糟肉｜好好過日子
新年家庭聚會，客人來家，晚飯有魚有蝦，少點肉，便打電話給「老上海飯店」的陳老闆，請他預備兩份香糟肉。香糟肉取五花豬肉，切成片，每片巴掌大，半吋厚，用十幾二十年的老糟醃製，然後濃油赤醬調之，到吃的時候蒸...
2023-01-07
- 湯圓 - 姑媽應該很高興｜升學表表姐
- KellyChu - 中環貓仔被困簷篷 暖男消防員細心營救｜Executive日記
- KellyChu - 李家超受訪大談愛妻經 盡顯鐵漢柔情一面｜Executive日記
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- 張日強 - 業主心雄 二手錄反價得手個案｜樓聲隨筆
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跑得寶寶火力充裕
不少馬房昨朝都安排馬匹在大圈試跑，包括希、容、蔡、文廄，勇馬相當之多。現將所見報道如下：「一代天嬌」戴頭罩由蘇兆輝跳一段，力度愈見充裕，走勢硬朗，狀態極速到位。「跑得寶寶」戴頭罩由副練跳一段，神閒氣定...
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