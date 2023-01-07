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拒俄停戰提議 烏克蘭斥虛僞

2023-01-07 列印
■總統澤連斯基拒絕停戰，認為這是引進更多俄軍的詭計。
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俄羅斯總統普京前日突然釋出善意，下令俄軍於東正教聖誕節期間對烏克蘭停火三十六小時。這是戰事自去年爆發以來，俄羅斯首個重大停火令。烏方直斥虛偽，總統澤連斯基已不假思索拒絕，認為這是阻止烏軍在烏國東部頓巴斯取得進展，並引進更多俄軍部隊的詭計。澤連斯基強調，當俄軍部隊離開或被趕出烏克蘭的那一刻，戰事就會結束。

另外，美、德兩國將運交步兵戰車給烏克蘭，加強對基輔當局擊退俄軍的軍事支援。美國將提供烏克蘭布拉德利步兵戰車，德國則會提供貂鼠式步兵戰車及一套愛國者防空導彈系統。
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