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意馬戲團老虎突噬馴獸師

2023-01-07 列印
■老虎撲上狂咬奧爾的左腿及頸。
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近日意大利一個馬戲團發生驚險表演意外，三十一歲訓獸師奧爾飛與一群老虎作表演。當時他把注意力集中在一隻老虎身上；不久，另一隻老虎悄悄地走近他，突然撲上來狂咬他的左腿，他試圖掙脫但不成功，不斷發出慘叫聲，老虎還跳到他的背上咬他的頸。

最後表演助理隨手拿道具狠砸老虎，才救回奧爾飛。奧爾飛被送院治療幸無生命危險。
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