美加州受暴風雪吹襲最少2死

效力皇家馬德里十四年的三十五歲前鋒賓施馬，是歐洲球壇著名的沙場老將，但這名法國射手今晚西甲作客維拉利爾居然面對兩位更資深的前輩，分別是年長兩歲的中堅艾比奧爾以及四十歲門將連拿。適逢此子已將世界盃被棄用...

2023-01-07