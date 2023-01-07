任睇No.1
  • 18º
  • 60%
  • 2023年1月7日 星期六
熱門： 通關核酸檢測顧嘉煇劉鑾雄2023兔年運程

日報新聞 > 國際

美加州受暴風雪吹襲最少2死

2023-01-07 列印
Previous Next

美國加州受風暴吹襲，連日落大雪及暴雨，造成最少二人死亡，包括一名約一歲幼童，被倒塌的樹木壓中死亡。

加州州長紐森宣佈當地進入緊急狀態，北部和南部積雪最高達四十五厘米，多區洪水氾濫，有山泥傾瀉。
  北部沿海地區海浪高達三層樓，當局向聖克魯斯等沿海城市發出疏散警告，並關閉沿海公路。十八萬戶家庭停電，三藩市國際機場有數十班機取消。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd