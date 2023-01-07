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日報新聞 > 國際

美應土方要求將Turkey改為Türkiye

2023-01-07 列印
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美國國務院表明，將全面停止以Turkey這英文字來書寫土耳其的國名，而改用Türkiye。美國國務院發言人普賴斯表示：「土耳其大使館曾要求我們於文件中，使用這個寫法。」圖為伊斯坦堡。
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