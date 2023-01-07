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自傳西班牙版偷步流出 哈里又控兄嫂慫恿穿納粹裝

2023-01-07 列印
■哈里王子稱穿納粹軍服一事，成兄弟不和導火線。
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英國哈里王子的自傳《備胎》原本於下周二才出版，但自傳的西班牙文版卻錯誤地提前五天出版，令到許多傳媒取得內容節錄刊出。
  英媒報道，哈里在書中直指繼母卡米拉為「另一個女人」，透露和威廉從不會干涉父親的感情生活，唯一的請求就是不要走入第二段婚姻，但歡迎她加入家庭。
  在二○○五年，哈里被拍到穿著納粹軍服參加派對，在英國社會引起軒然大波。他在自傳透露，慫恿他穿納粹服裝出席派對的其實是他的兄嫂威廉與凱特，而此事也成為了他們兄弟不和的導火線。
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