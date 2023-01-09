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美「最具破壞性間諜」獲釋

2023-01-09 列印
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被控在上世紀冷戰時期替古巴從事間諜工作長達二十年、被形容為美國「歷來最具破壞性的間諜」的女子蒙茨（見圖），在監獄內服刑超過二十年後，已經獲得釋放。現年六十五歲的蒙茨曾在國防情報局任職分析員，向古巴提供機密情報資料。她於○一年被捕後，官員指她把美國在古巴島上的活動，幾乎全洩露予古巴。
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