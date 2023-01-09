拜登將表明連任意向 4月宣佈參選

美國傳媒報道，總統拜登計劃未來幾星期表明連任意向，四月正式宣佈參選。報道指拜登計劃在接近發表國情咨文的日子，即一月底或二月初表明參選意向。



傳統上，總統到國會發表國情咨文，須由眾議院議長邀請，但近日議長選舉拖延數日才完成，預料國情咨文宣讀日程亦受影響。



另外，拜登昨日前往德州邊境城鎮埃爾帕索訪問，了解當地政府應付偷渡潮和大批非法移民滯留的情況。有美媒取得攝錄片段，顯示拜登到埗之前，海關、邊防部門人員和當地警方一同採取行動，拘捕在當地一所天主教堂外面街道上露宿的非法移民。數百人日前在市中心街道上遊行，抗議美國政府的移民政策，也有許多人到來聲援。