哈里王子為新書宣傳 稱只為戴妃落淚一次

近期頻頻為新書宣傳的英國哈里王子在電視台訪問中透露，他的母親（已故皇妃戴安娜）二十多年前在巴黎撞車身亡後，他只哭過一次。



哈里說，當他和哥哥威廉王子要會見前來悼念的群眾時，他們不可以流露出任何悲傷的情緒。哈里稱，當時他只哭了一次，就是當母親落葬時候。