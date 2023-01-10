哈里稱出版回憶錄為自保

英國哈里王子接受英國ITV電視台訪問時稱，他決定出版回憶錄，是要保護自己，對抗過去許多年利用他大做文章的八卦小報。他把自己與皇室成員的不和關係公開，又向新聞界發出挑戰，其實是想協助皇室，也試圖改變傳媒生態。



他指責一些皇室成員「與魔鬼同牀共枕」，目的是討好八卦小報作出一些對他們有利的報道，藉以重建他們的形象。他指皇后卡米拉曾把皇室成員私底下的對話公開給傳媒知道，而他的妻子梅根所受到痛苦，是家人「合謀」製造出來的。