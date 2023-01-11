巴西前總統博索納羅 腸塞舊患在美入院

巴西極右翼前總統博索納羅的支持者，周日闖入國會、最高法院及總統府大肆搗亂，已有超過一千五百人被捕。神隱多日的博索納羅在Twitter上傳照片，顯示正躺在美國佛州一所醫院病牀，因為腸塞而接受治療。



據美媒報道，博索納羅上傳照片，指稱自己正在佛州奧蘭多一所醫院。他指是為了二○一八年九月在巴西一場政治集會遭人持刀刺傷的舊患，需接受後續治療。



博索納羅的妻子米歇爾早前在網上指，丈夫於去年十二月末離開巴西赴美，後來因為腹部不適送至佛州的醫院。醫生指他出現腸阻塞，但情況不嚴重，不需要做手術。但有美國議員希望將博索納羅驅逐出境，送回巴西。