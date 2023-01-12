法國退休年齡推遲至64歲

法國公佈改革退休制度方案，目標到二○三○年，將法定退休年齡由六十二歲提高至六十四歲，合資格領取全額退休金的最低年齡會由今年起，每年增加三個月。這項計劃在當地社會引起激烈爭議，左翼反對黨派和工會齊聲反對。八大工會已經宣佈於一月十九日發動全國性大罷工，以示抗議。馬克龍去年角逐連任時，承諾在展開第二個任期時會推動改革，如今是兌現競選諾言，但對他來說是一次重大考驗。



改革退休制度是法國總統馬克龍其中一個主要政綱。根據方案，法定退休年齡由今年九月起每年延遲三個月，到二○三○年，退休年齡由六十二歲延遲至六十四歲。另外，民眾由二七年起，要工作至少四十三年才可以領取全額退休金。



相關議案必須獲得國會通過，方可落實。由於馬克龍領導的執政黨在國會內失去大多數議席優勢，這項議案勢必遇到重大阻力。