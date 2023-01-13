首批政府機密文件是在拜登一七年卸任副總統後使用的一個私人辦公室發現，總共有十份，包括美國情報資料，以及有關烏克蘭同伊朗局勢的簡報，部份列為高度機密。拜登回應表示不知情。美國司法部則正跟進事件。此外，前總統特朗普早前亦被指不當處理政府機密文件，正接受刑事調查。
拜登法律團隊再發現政府機密文件
首批政府機密文件是在拜登一七年卸任副總統後使用的一個私人辦公室發現，總共有十份，包括美國情報資料，以及有關烏克蘭同伊朗局勢的簡報，部份列為高度機密。拜登回應表示不知情。美國司法部則正跟進事件。此外，前總統特朗普早前亦被指不當處理政府機密文件，正接受刑事調查。
高鐵全用電子票 周日起南北行各五千人
新冠疫情下停駛近三年的廣深港高鐵香港段，終於決定一月十五日恢復營運。運輸及物流局指，復運初期，首先開通短途服務，每日有三十八點五對開列車，南上和北下各最多五千車票，即每日合共一萬個名額。高鐵復運，將全...
2023-01-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
山東女醫生 控前夫投毒謀害
山東省臨沂市費縣一名女醫生指控，同為醫生的前夫使用大量激素藥長期對自己投毒。案件周三在當地法院以不公開方式開庭，事主劉暢（化名，見圖）在庭上放棄民事訴訟賠償，僅望前夫被依法嚴懲。她透露，前夫在庭上對犯...
2023-01-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
《Let It Go》主唱新海報疑冒犯基督徒被禁
美國流行樂女歌手洛瓦托（Demi Lovato），憑主唱迪士尼動畫《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》聲名大噪。最近，她的專輯宣傳海報被指嚴重冒犯基督徒，因此遭英國廣告監管機構禁止投放。其最新專輯...
2023-01-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
維港滙II獲豪客斥1.6億掃8伙
市況升溫豪宅新盤起動，會德豐地產、信和、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙II昨日獲一組買家大手購入8伙，共涉資逾1.6億，為近月最大宗掃貨個案。維港滙II昨日連環售出8伙，當中最大額單位為3A座28樓...
2023-01-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
里昂風水指數出爐 料恒指兔年反覆升
農曆新年將至，中信里昂發表一年一度的風水指數，預料兔年全年恒指將錄得升幅，但當中隱藏波動。風水指數估計，恒指將於3月短暫回調後再升到6月，其後反覆下跌，於8月8日至9月7日期間見全年低位，至11月迎來...
2023-01-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
踢走悶蛋祖雲達斯 進攻有「里」
祖雲達斯近期回勇在意甲八連勝，自第二輪後首度升上積分榜次席，但球隊期間表現平平，多次在劣勢下一球險勝，意大利名將卡斯辛奴忍不住批評他們場場悶波。相反有域陀奧森漢在內多位高效鋒將坐鎮的拿玻里，持續踢出悅...
2023-01-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
公開私藏照力證後生靚過Anson Lo 78歲馮素波唔忌諱談生死兩度落淚
78歲馮素波（波姐）因為與27歲MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）撞樣，笑指兩人如「失散母子」而被廣告商目及中，化身「粉紅教主」拍醫美廣告成為佳話，廣告相被瘋狂洗版，連本尊都大讚可愛。...
2023-01-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛正兒 - 勁派消費優惠券 吸引旅客要後來居上｜社論
經歷三年疫情，全球多國早已開關，亞洲多地亦步亦趨，內地已重開關口，福田口岸向入境客大派福袋，以示歡迎，而澳門日前亦向港人派發免費船票，一場地區爭奪旅客之戰，正在上演。本港最遲開關，面對鄰近地區競爭，必...
2023-01-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
發財先鋒 熱捧一月盃
昨晚谷中舉行九場賽事，焦點是國際三級賽的一月盃，結果羅廄「發財先鋒」大熱奪標，騎者蘇兆輝另贏文廄「喜駿之星」和「安遇」、姚廄「超勁寶寶」，四W兼做騎師王。至於練馬師王是沈集成，他與文家良同樣起孖，但另...
2023-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6