拜登法律團隊再發現政府機密文件

美國傳媒報道，總統拜登的法律團隊在第二個地點再發現一批未交還的政府機密文件。這是繼首次公開消息後三天再發現的第二批文件，白宮暫時未有評論。報道指新一批文件的發現地點與數量未知，但稱拜登的團隊自十一月後已在各處可能的地方進行搜尋，尋找其他可能還在收藏但未知的文件。



首批政府機密文件是在拜登一七年卸任副總統後使用的一個私人辦公室發現，總共有十份，包括美國情報資料，以及有關烏克蘭同伊朗局勢的簡報，部份列為高度機密。拜登回應表示不知情。美國司法部則正跟進事件。此外，前總統特朗普早前亦被指不當處理政府機密文件，正接受刑事調查。