南韓AI公司研「虛擬人」 可與離世親人對話

許多人在至親離世後，難以走出傷痛，南韓一間人工智能（AI）公司最近推出的一項新技術，或許可以幫助克服這個問題。



設在首爾的DeepBrain AI，日前於美國拉斯維加斯一場展覽介紹他們的「虛擬人」技術，目的讓顧客透過視像方式看見離世的親人，並進行對話。技術利用人工智能的機器學習，在逝者生前拍下照片及錄製影片後，製作出專屬的「虛擬人」，之後在世的親人便可與這個「虛擬人」交流。



該公司的業務發展經理墨菲指，明白這項技術存在爭議，有人喜歡以這種方式長存於世，亦有人認為這是不真實的，也有人喜歡可以在死後與家人分享回憶，讓他們記住自己健康的樣子。



歐美監管機關正制訂有關人工智能的法案，避免科技影響到人類生活。