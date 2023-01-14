突發心臟病 「貓王」女兒離世

美國已故搖滾樂巨星「貓王」皮禮士利的獨生女麗莎瑪莉，周四因心臟驟停離世，終年五十四歲。七十七歲母親普莉西拉證實女兒死訊，她在聲明形容自己心情沉重，認為麗莎瑪莉是她認識的人中，最堅強和有愛心的女人，並希望外界給予家人空間。



據報，麗莎瑪莉在加州卡拉巴薩斯的寓所被發現時已無反應，相信死於突發心臟病。麗莎瑪莉與普莉西拉兩日前才出席金球獎頒獎禮，見證電影《貓王》中飾演其父親的奧斯汀畢拿奪得影帝。



麗莎瑪莉曾經擁有四段婚姻，前夫包括已故流行樂天王米高積遜和演員尼古拉斯基治。她亦繼承父親的音樂天賦，開創了屬於自己的音樂事業。麗莎瑪莉曾透露自己非常仰慕父親，「貓王」的死一度困擾童年。