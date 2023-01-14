23人送檢6人被捕 梨泰院慘劇最終調查出爐

南韓去年十月發生梨泰院(圖)人踩人慘劇，致一百五十九人死。經兩個多月調查，南韓警方昨指準備不足和應對處置不當為主要原因，南韓警方已將首爾龍山區警察廳廳長在內二十三人移送檢方。



當地警方指去年十一月成立特別調查本部，調查龍山區政府、龍山警察廳、首爾警察廳及龍山消防署所屬公務員。根據調查結果，將龍山區廳廳長樸熙英、前龍山警察署長李林宰等共二十三名涉案人士以公務過失致死為由移送至檢方，當中六人被捕。

特別調查本部認為事故是因為事發現場屬地政府、警方、消防部門等負責防災的機構未提前制定安全對策所致，相關機構在事發後也未按照相關法律和指南，及時展開搜救工作，定調為「人為事故」悲劇。行政安全部長官李祥敏、首爾市長吳世勳等不予送檢，被死者家屬質疑政府高層毋須負責任。