23人送檢6人被捕 梨泰院慘劇最終調查出爐

當地警方指去年十一月成立特別調查本部，調查龍山區政府、龍山警察廳、首爾警察廳及龍山消防署所屬公務員。根據調查結果，將龍山區廳廳長樸熙英、前龍山警察署長李林宰等共二十三名涉案人士以公務過失致死為由移送至檢方，當中六人被捕。
特別調查本部認為事故是因為事發現場屬地政府、警方、消防部門等負責防災的機構未提前制定安全對策所致，相關機構在事發後也未按照相關法律和指南，及時展開搜救工作，定調為「人為事故」悲劇。行政安全部長官李祥敏、首爾市長吳世勳等不予送檢，被死者家屬質疑政府高層毋須負責任。
內地與港澳恢復免檢疫通關，國家移民局指自一月八日實施優化措施以來，有近一百萬人申請往來港澳台的證件簽注。零售及旅遊界認為消息令人振奮，預料大量內地旅客快將重臨香港，透露本地零售界已做好準備迎接內地旅客...
2023-01-14
內媒上星期報道，河北多個農村的天然氣遭限購及斷供。發改委昨強調，任何地方和企業對民生用氣都不得限購減供，一旦發現將嚴肅追責問責。 河北多個農村的民眾，於去年十二月底開始陸續在「領導留言板」投訴，表示村...
2023-01-14
美國已故搖滾樂巨星「貓王」皮禮士利的獨生女麗莎瑪莉，周四因心臟驟停離世，終年五十四歲。七十七歲母親普莉西拉證實女兒死訊，她在聲明形容自己心情沉重，認為麗莎瑪莉是她認識的人中，最堅強和有愛心的女人，並希...
2023-01-14
何文田屬傳統豪宅地段，何文田山道上兩旁植有綠樹，屬小學34校網，享名校網優勢。是次介紹何文田山1號頂層複式單位，實用面積2372方呎，5房3套房，以歐式宮殿風格為設計主題，賣點是連逾200呎私人平台，...
2023-01-14
美國上月CPI符合市場預期，並時隔兩年半首次按月錄得下滑，美股三大指數隔晚造好。恒指昨日高開91點後，曾掉頭向下，及後A股走高帶動港股收復失地，升市224點報21738點，大市成交額較上個交易日跌近1...
2023-01-14
曼聯在今季英超首循環曼徹斯特打吡毫無競爭能力，鋒將拉舒福特等人踢出職業生涯最差一仗，半場落後四球最終大敗3:6，還任由曼城前鋒艾寧夏蘭特大演帽子戲法。然而紅魔事隔三個月已截然不同，各賽事八連勝遠勝藍月...
2023-01-14
去年初玄學家李居明為薛家燕預測虎年運程時，向本報驚爆家燕姐跟收埋拍拖14年的男友「A君」關係亮起紅燈，搞到家燕姐尷尬打圓場：「疫情關係，大家唔好行埋住！」隨住本港與內地正式通關，家燕姐竟然冇打算北上會...
2023-01-14
這天朋友說起日本人，她說根據調查，日本人的身高在最近幾年裏降低了，而日本人的身高在上世紀八十年代的時候，增長最大。結論是身高跟營養有關，而營養跟經濟有關，經濟不好了，營養跟不上，影響了孩子的發育，身高...
2023-01-14
昨晚谷中舉行九場賽事，焦點是國際三級賽的一月盃，結果羅廄「發財先鋒」大熱奪標，騎者蘇兆輝另贏文廄「喜駿之星」和「安遇」、姚廄「超勁寶寶」，四W兼做騎師王。至於練馬師王是沈集成，他與文家良同樣起孖，但另...
2023-01-12