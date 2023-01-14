烏兵遭榴彈射穿胸大難不死

俄烏戰事開打近一年，烏克蘭一名士兵被一顆尚未爆炸的VOG榴彈射進胸腔，卡在士兵心臟附近的位置，醫生冒死為士兵做手術，最終成功取出榴彈。外媒報道涉事士兵是在烏東前線巴赫姆特作戰時受傷，從X光圖片(見圖)可見，一顆尚未爆炸的VOG榴彈就卡在士兵的胸腔，位於其心臟下方。烏克蘭外科醫生韋爾巴負責做手術，由於榴彈可能隨時爆炸，並未使用常見的電燒手法止血，終順利將榴彈取出。手術結束後，醫生更拿著榴彈。另外，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團早前宣佈，已佔領烏克蘭東部礦業城鎮索列達爾，烏方則否認失守。