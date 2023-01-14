排福島核污水進大海 日擬春夏季開閘

這天朋友說起日本人，她說根據調查，日本人的身高在最近幾年裏降低了，而日本人的身高在上世紀八十年代的時候，增長最大。結論是身高跟營養有關，而營養跟經濟有關，經濟不好了，營養跟不上，影響了孩子的發育，身高...

2023-01-14