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排福島核污水進大海 日擬春夏季開閘

2023-01-14 列印
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日本政府計劃於今年春季或夏季，將福島第一核電站經處理的污水排入大海。日本政府昨召開會議，確定經修訂的排放計劃，同時增設五百億日圓基金協助受影響漁民。

日本發生福島核事故後，受輻射污染的雨水及地下水持續儲存在水缸中，水缸容量不足以應付持續增加的污水。因污水經處理後仍會含有低濃度的放射性物質，計劃受到漁業團體及鄰近國家反對。東京電力指會盡最大努力取得受漁民理解，日本承諾讓國際原子機構審核排放計劃。
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