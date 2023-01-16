再搜出5頁機密文件 拜登「文件門」風波持續

美國總統拜登(見圖)的「文件門」風波愈鬧愈大，繼拜登位於特拉華州威爾明頓的寓所日前發現一頁其副總統時期的機密文件後，又再發現多五頁機密文件；事件恐陷入他上任以來最大的政治危機，甚至影響競選連任。



白宮上周六表示，拜登的法律顧問索伯在拜登的威爾明頓寓所再發現五頁機密文件。索伯發聲明說，他是在上周四造訪拜登的寓所時，發現這五頁文件，他此行是要監督將前一天在車庫旁房間發現的首頁文件移交給司法部，結果又發現另外五頁文件，也已交給司法部。

依據法律，美國正副總統都必須把他們的電郵、信件和其他官方文件交給國家檔案局。司法部長加蘭已指派獨立檢察官調查拜登不當處理機密文件的指控。