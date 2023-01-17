日印展開 聯合戰鬥機演習

日本和印度昨日展開首次聯合戰鬥機演習，為期十一日，在東京東北部茨城縣的空軍基地附近進行，日本航空自衞隊將派出F-2和F-15戰鬥機（見圖）各四架，印度空軍則會派出四架戰鬥機、兩架運輸機和一架空中加油機參與。



印度是繼美、澳、英、德後，第五個與日本進行同類型雙邊聯合演習的國家。今次演習由兩國外長及防長，在一九年十一月新德里舉行的「二加二」安全會議上商定，原定二○年初進行，但因新冠疫情押後。