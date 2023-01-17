哈里回憶錄揶揄凱特 揭因未收到禮物而不爽

英國哈里王子最近出版回憶錄，書中不少篇幅談及英國儲妃凱特，講述凱特在私底下與人互動的作風，例如威廉和凱特夫婦兩人，曾因哈里和妻子梅根未向他們送復活節禮物而感到不高興。



哈里在書中稱，二○一八年六月時，威廉夫婦曾邀請他和梅根到肯辛頓宮喝茶。但威廉夫婦發現沒收到送復活節禮物時，兩人對此感到不高興。



哈里和梅根對此反應感到驚訝，原因是威廉和哈里以往從沒交換過復活節禮物，一向以來只有威廉和哈里的父親、即現任英皇查理斯三世才會把復活節看作大事。不過，哈里和梅根仍為了沒送復活節禮物一事，向威廉夫婦表達歉意。