美副卿率團訪基輔 商討重建商貿投資

美國副國務卿舍曼周一率領代表團前往基輔，與烏克蘭總統澤連斯基及其團隊見面。雙方會面討論有關援助問題，包括如何協助烏克蘭穩定經濟及增強安全能力，並且探討烏克蘭重建期間，與美國發展持久貿易與投資夥伴關係的方法。



美國國務院周一發表聲明說明上述訪問行程，指出此行目的為重申對烏克蘭及其抵禦俄羅斯無端侵略的堅定承諾。代表團抵達基輔前，曾前往德國和波蘭檢視美國對烏克蘭的安全援助。



英國國防大臣華禮仕宣佈，向烏克蘭提供新一輪軍事援助，包括十四輛挑戰者2型主戰坦克，八輛AS90自走炮、數百輛裝甲運兵車等。這是首次有西方國家向烏克蘭提供主戰坦克。



另外，烏克蘭東南部城市第聶伯日前有住宅大樓遭俄軍導彈擊中，死亡人數增至逾四十人，仍有數十人失蹤，搜救工作仍在進行。