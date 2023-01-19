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蘋果罕有一月發佈 最新MacBook Pro將開售

2023-01-19 列印
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美國蘋果公司罕有在一月發布新產品，發表搭載新一代系統單晶片M2 Pro和M2 Max的十四吋和十六吋MacBook Pro筆記型電腦（見圖），其速度比上一代快兩倍，並提供Mac歷來最持久的二十二小時電池續航力。

此外，蘋果公司也同時發表了搭載M2和M2 Pro晶片的新款Mac mini桌上型電腦。Mac mini售價五百九十九美元起，將於本月二十四日開售。
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