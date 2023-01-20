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印度風箏節釀悲劇　6人亡逾170人受傷

2023-01-20 列印
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印度古吉拉特邦日前舉辦國際風箏節（見圖）釀成悲劇，六人慘遭風箏線割頸死亡，其中三人是兒童，另有逾一百七十人放風箏時受傷。

意外緣於一項「鬥風箏」環節，放風箏者要用自己的線割斷別人的風箏線。參賽者會為風箏線加工，混入玻璃粉，甚至使用金屬線，使風箏線變得更鋒利。六宗死亡個案發生在古吉拉特邦不同城市和地區。死亡的三名兒童分別為兩歲女童、三歲女童和七歲男童，另外三人則是騎單車時喪命。

據緊急救護車服務統計，有一百三十人被風箏線割傷，另有四十多人在高處放風箏失足跌傷。節日亦造成合共逾千宗交通意外。
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