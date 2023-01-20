美國一名男子到麥當勞買午餐，結果拿到食物後，發現其中一個袋子內裝有大量鈔票，金額高達數千美元，男子感到難以置信，最後他折返將鈔票交還店家，令擺烏龍的店員感動流淚。
該名幸運及誠實男子瓦格斯，在麥當勞買了午餐，除了拿到他點的食物外，袋子裏面還有一疊厚厚的現金，他顯然感到難以置信，面對眼前的數千元美金，瓦格斯最終決定折返麥當勞歸還這筆錢。
一眾店員當下十分驚訝，不斷發出「Oh my god」的驚呼聲，一名女店員甚至還感動到哭了。為了感謝瓦格斯，店員向他贈送二百美元的報酬。
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2023-01-20
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2023-01-20
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2023-01-20
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2023-01-20
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