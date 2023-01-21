法國大罷工 巴黎示威拘38人

法國將退休年齡由六十二歲上調至六十四歲，引起民眾不滿。八大工會周四發動全國罷工與遊行，公共交通因此大受影響，法國傳媒形容是「黑色星期四」。



內政部表示，全法有一百一十二萬人參與示威遊行，其中巴黎有八萬人參與。法國總工會方面則指，有超過二百萬人參與示威遊行，其中巴黎有四十萬人上街。



在巴黎的示威一度爆發警民衝突，防暴警察發射催淚彈驅散示威者，並拘捕三十八人。主要工會號召在本月三十一日再發動全國大罷工，以迫使總統馬克龍撤回改革。



在巴黎共和國廣場，數以萬計民眾抵達現場集合，參加示威遊行的民眾來自各行各業，包括計程車司機、演藝界人士、教師、醫生等。許多學生也加入示威者行列，認為未來將完全受到退休制度改革的影響。