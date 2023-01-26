美接連發生槍擊案21人死

亞基馬市的槍擊案在當地周二凌晨約三時半發生，警方表示，二十一歲疑犯哈多克（Jarid Haddock，見圖）持槍闖入一間Circle K便利店，先無故射殺兩名顧客，其後走出店外，再殺害一名車內途人。他其後向一名女子借手機，並致電母親，透露自己殺了人。借電話的女子其後發現哈多克遭通緝，於是報警，警方馬上發現他在大型零售商店附近，嘗試拘捕時，疑犯吞槍自殺，最終不治。
哈多克有偷車前科，二○二○年三月因偷了一名女子的汽車，被警方拘捕。他與案中三名受害者此前並不認識，亦沒明顯衝突，犯案動機不明。
封關三年，原本水貨客生意旺盛的上水石湖墟，不少店舖關門，即使早前復通關，但自由行客不多，市況未恢復。然而，區內多個休憩公園變得異常熱鬧，有集團趁區內生意淡薄，多人游手好閒，遂搞賭博於多個公園開賭，有公...
2023-01-26
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2023-01-26
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2023-01-26
踏入兔年，發展商準備新一年新盤銷售計劃，嘉華國際預期今年將有6個項目推售，共涉逾8000伙，當中包括3個全新大型合作項目，包括啟德海灣、啟德4A區2號項目及將軍澳日出康城第13期，預計啟德海灣最先推出...
2023-01-26
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2023-01-26
馬德里體育會近年從巴塞隆拿簽入多位被遺棄的前鋒，最新一人就是日前加盟的迪比。這些棄將加入牀單軍團後都能重拾第二春，正值廿八歲盛年的迪比亦有力重上高峰，首先在今晚西班牙盃八強領軍作客擊敗同市宿敵皇家馬德...
2023-01-26
今年TVB台慶獎項塵埃落定，「視帝」、「視后」落喺陳山聰及江美儀手上。首拍劇集的林敏驄（大師），亦被網民封為「民選視帝」贏盡口碑。新正頭「車總」林敏驄率「車太」江美儀及細女「蔓蔓」羅毓儀豪食開年飯慶功...
2023-01-26
新年伊始，萬象更新。喜迎福兔，送別虎年頗艱苦的一年，大家對兔年有期盼，尤其送虎迎兔之際，本港與內地通關，為恢復經濟注入新動力。不過，通關初期，北上出現熱潮，南下人數比預期少，旅遊與相關行業未受惠，觸發...
2023-01-26
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2023-01-21