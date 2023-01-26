美接連發生槍擊案21人死

美國近日槍擊事件不斷，美國加州日前接連發生兩宗涉及華裔槍手的槍擊案，造成十八人喪命，西北部華盛頓州亞基馬市昨亦發生槍擊事件，一名槍手在一間便利店內外無故射殺三人後，駕車逃走，並致電母親聲稱殺了人，最終吞槍身亡。



亞基馬市的槍擊案在當地周二凌晨約三時半發生，警方表示，二十一歲疑犯哈多克（Jarid Haddock，見圖）持槍闖入一間Circle K便利店，先無故射殺兩名顧客，其後走出店外，再殺害一名車內途人。他其後向一名女子借手機，並致電母親，透露自己殺了人。借電話的女子其後發現哈多克遭通緝，於是報警，警方馬上發現他在大型零售商店附近，嘗試拘捕時，疑犯吞槍自殺，最終不治。



哈多克有偷車前科，二○二○年三月因偷了一名女子的汽車，被警方拘捕。他與案中三名受害者此前並不認識，亦沒明顯衝突，犯案動機不明。