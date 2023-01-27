德國火車持刀襲擊案2死7傷

德國北部一列區域列車上發生持刀攻擊事件，造成至少兩人死亡，七人受傷，其中三人傷勢嚴重。



案發在當地時間周三下午近三時，疑犯為一名三十三歲的巴勒斯坦裔男子。在德國北部接壤丹麥的州份，一列往返漢堡及州首府基爾的德國國鐵列車，在即將駛至布羅克斯泰特站附近時，該名巴裔男子在車上行兇，他在施襲後被數名目擊者制服，交由警員扣留。



火車站在事發後被警方圍封數小時，有鑑證人員蒐證。警方正調查行兇動機，包括攻擊者可能具有的極端主義或心理問題。據報涉案男子八年前來自加沙地區，有刑事紀錄，但未有證據顯示事件有政治動機。