基輔遭導彈襲擊1死2傷

烏克蘭遭受新一輪導彈攻擊，在基輔至少造成一死兩傷。俄方導彈亦擊中敖德薩地區的數個能源設施，能源供應受嚴重影響。敖德薩獲列瀕危世界遺產後不足二十四小時，便受攻擊。



烏克蘭軍方表示，在俄羅斯最新一波導彈攻擊的五十五支導彈中，烏方防空系統擊落了四十七支。烏軍總司令扎盧日內將軍表示，俄方使用了不同型號的導彈，當中包括匕首高超音速導彈，而在首都基輔範圍內，有二十支來襲的導彈被擊落。基輔市長表示，導彈攻擊在基輔至少造成一人死亡、兩人受傷，原因是一座非住宅大廈被導彈擊中。



此外，烏克蘭總統澤連斯基感謝德國及美國宣佈向烏克蘭提供坦克，他亦進一步呼籲西方國家提供長程導彈及戰機。